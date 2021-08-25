Все почалося з виступу депутата правлячої фракції «Громадський договір» Айка Саргсяна, в якому він назвав зрадниками батьківщини всіх міністрів оборони, при яких людей звільняли від служби в армії за гроші. «Якби після 2008 року армія розвивалася такими ж темпами, якими вона розвивалася після 2018 року, я впевнений, таких катастрофічних наслідків не було б, у нас би було більше ніж 10 років на підготовку. Тепер я офіційно заявляю, що всі міністри оборони, при яких людину звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком, є зрадниками Батьківщини. Йдеться про всі часи», – заявив Саргсян. З місця на це відреагував колишній міністр оборони, нині керівник опозиційної фракції «Айастан» Сейран Оганян, а Саргсян йому крикнув: «Я тобі кажу, ара?» У відповідь Оганян кинув в Айка Саргсяна пляшку з водою, яка опинилася у нього під рукою, але промахнувся. Після цього в залі почали літати пляшки, і виникла метушня. Спікер парламенту Ален Симонян запросив до зали співробітників служби безпеки і оголосив перерву. Для розуміння деяких епізодів «обговорення» знання вірменської мови не вимагається.