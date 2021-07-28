Вірменія повідомила про 3 загиблих військових у стрілянині на кордоні з Азербайджаном, у Баку кажуть про 2 поранених

У ніч на 28 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина. Бої почалися на кордоні між Гегаркунікською областю Вірменії та Кельбаджарським районом Азербайджану, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

Як повідомило Міноборони Вірменії, внаслідок цього троє вірменських військових загинули, ще двоє поранені.

Зі свого боку, в Баку заявили, що двоє військовослужбовців азербайджанської армії зазнали поранення в результаті обстрілу на кордоні з Вірменією. Про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

В офіційному повідомленні відомства стверджується, що підрозділи збройних сил Азербайджану зазнали обстрілу на Кельбаджарській ділянці вірменсько-азербайджанського кордону. Баку звинуватив Збройні сили Вірменії в провокації й ескалації напруженості вздовж кордону.

За даними відомства, стрілянина велася приблизно з 0:50 28 липня з території Басаркечарського району «зі стрілецької зброї і гранатометів». Азербайджан закликав Вірменію «почати переговори з делімітації державного кордону».

У Міноборони Вірменії заявили, що 28 липня о 3:40 підрозділи збройних сил Азербайджану «порушили режим припинення вогню в північно-східній частині вірменсько-азербайджанського кордону». Відомство додало, що «вся відповідальність за загострення ситуації лежить на військово-політичному керівництві Азербайджану».

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.