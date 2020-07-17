Військовий конфлікт Вірменії та Азербайджану: чому стріляють в Товузі?

З 12 липня країни повідомляють про обстріл, є вбиті і поранені. В Азербайджані – протести з вимогами мобілізації, Вірменія задіяла для спостереження СУ-30. Водночас, реакція українського МЗС на загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні викликала обурення у Вірменії. Конфлікт між країнами загострився 12 липня. У Баку заявили, що збройні сили Вірменії обстріляли азербайджанських військових на кордоні двох республік. В Єревані ж сказали, що порушити кордон спробували азербайджанські військові. Країни вже 30 років перебувають у стані конфлікту через території Нагірного Карабаху. Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабахською республікою, з одного боку, і Азербайджаном, з іншого боку, було встановлено в травні 1994 року. Нинішній прикордонний конфлікт – найсерйозніший з квітня 2016 року. Зараз і в Баку, і в Єревані оцінюють ситуацію на кордоні як відносно спокійну.