Вірменія звинувачує Азербайджан у порушеннях прав людини в Міжнародному суді ООН

Вірменія висунула Азербайджану звинувачення в серйозних порушеннях прав людини у Міжнародному суді ООН в Гаазі, який почав розглядати її позов 14 жовтня.

Представник Вірменії Єгіше Кіракосян висунув звинувачення після початку судового засідання. Єреван просить суд запровадити термінові тимчасові заходи, щоб запобігти порушенню Азербайджаном міжнародної конвенції про запобігання етнічній дискримінації.

Справа випливає з минулорічної війни за спірний регіон Нагірного Карабаху, в результаті якої загинуло понад 6 600 людей.

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За словами Кіракосяна, Вірменія не просить суд ухвалити рішення щодо корінних причин війни, але «прагне запобігти та зарадити циклу насильства та ненависті, вчинених проти етнічних вірмен».

Азербайджан також подав аналогічний позов, звинувачуючи Вірменію в дискримінації своїх громадян, а також попросив суд запровадити тимчасові заходи.

Слухання у справі за позовом Баку мають розпочатися 25 жовтня. Рішення щодо обох запитів, ймовірно, будуть винесені найближчими тижнями.

Справи обох держав, які стверджують про порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, ймовірно, триватимуть роками, перш ніж суд ухвалить рішення.

Єреван подав позов проти Баку у вересні 2021 року.

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Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.