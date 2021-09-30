У Вірменії затримали колишнього міністра оборони

Колишній міністр оборони Вірменії Давид Тоноян затриманий в рамках кримінальної справи про постачання несправних боєприпасів збройним силам країни, повідомляє місцева служба Радіо Свобода з посиланням на Службу національної безпеки Вірменії (СНБ).

У цій же справі затримали керівника компанії-постачальника Давида Галстяна. Бізнесмен володіє декількома фірмами, які протягом багатьох років продавали зброю і боєприпаси вірменським військовим. Галстяна вже заарештовували в лютому за звинуваченням в постачанні військовим непридатних для використання артилерійських снарядів на суму 1 мільйон доларів. Через чотири місяці Апеляційний суд звільнив Галстян з-під варти.

У заяві СНБ йдеться, що кримінальні справи також були порушені проти інших службовців і відставних військових в рамках «широкомасштабних оперативно-розшукових заходів», проведених слідчими. Імена цих офіційних осіб поки не були названі.

Наприкінці минулого тижня СНБ заарештувала командувача ВПС Вірменії. Стверджується, що генерал зловжив своїми повноваженнями, щоб організувати для особистої вигоди контракт на 4,7 мільйона доларів на поставку застарілих ракет для збройних сил.