Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН

Вірменія позивається проти Азербайджану у вищому суді Організації Об’єднаних Націй, звинувативши його у порушеннях прав проти вірменських громадян та етнічних вірмен, у тому числі в загостренні конфлікту за Нагірний Карабах у 2020 році.

У позовній заяві, опублікованій 16 вересня, Вірменія стверджує, що Азербайджан протягом десятиліть «піддавав вірмен расовій дискримінації» у рамках «політики ненависті», що підтримується державою.

Єреван стверджує, що «вірмени зазнали системної дискримінації, масових вбивств, катувань та інших знущань».

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Як повідомляє трибунал, Вірменія стверджує, що «ці порушення спрямовані на осіб вірменського етнічного або національного походження, незалежно від їх фактичної національності».

Вірменія також стверджує, що «ця практика знову вийшла на перший план у вересні 2020 року», коли ситуація в Нагірному Карабасі переросла у відкрите протистояння. Єреван звинувачує Баку в порушенням Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Вірменія закликала трибунал вжити «невідкладно» тимчасових заходів, щоб «захистити права Вірменії та права вірмен від подальшої шкоди, а також запобігти загостренню або продовженню цього спору», доки суд не дійде рішення щодо суті звинувачення.

Від суду з боку Азербайджану не було негайної відповіді на звинувачення.

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Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.