Пашинян заявив про 3 773 загиблих вірменських військових під час війни з Азербайджаном минулого року

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що за час 44-денної війни з Азербайджаном довкола Нагірного Карабаху минулої осені країна втратила 3 773 військових, ще 243 зникли без вісти. Про це він повідомив 24 серпня, виступаючи в парламенті Вірменії і презентуючи новий план уряду на 5 років.

Пашинян додав, що тисячі людей були переміщені в результаті бойових дій, що завдало «надзвичайних» соціально-економічних збитків.

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.