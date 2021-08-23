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У Вірменії можуть повторно арештувати відомого хірурга через звинувачення у втручанні в вибори

Армен Чарчян

Апеляційний кримінальний суд у Єревані задовольнив скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про звільнення віомого хірурга, колишнього директора медичного центру «Ізмірлян» Армена Чарчяна під заставу, і виніс рішення про його арешт.

Армен Чарчян, обраний депутатом, був заарештований за звинуваченням в примусі співробітників свого медцентру до участі у позачергових виборах в Національні збори 20 червня, на яких він балотувався від опозиційного блоку.

Чарчяна, який ще до отримання депутатського мандата провів під арештом близько місяця, 21 липня суд звільнив під заставу та на підписку про невиїзд. 61-річний професор свою провину не визнає.

Адвокати Чарчяна заявили, що збираються оскаржити рішення Апеляційного суду про повторний арешт клієнта. У разі визнання винним відомому хірургу загрожує до семи років в’язниці.

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