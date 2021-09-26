У Єревані опозиція провела смолоскипову ходу, вшановуючи пам’ять жертв війни у Карабасі

В Єревані ввечері 26 вересня опозиційний блок «Айастан» («Вірменія») організував ходу зі смолоскипами і свічками у пам’ять про жертв збройного конфлікту в Нагірному Карабасі в 2020 році. У ньому, за офіційними даними Вірменії і Азербайджану, загинули більше ніж шість тисяч людей з обох боків.

Учасники ходи пройшли до військового цвинтаря «Ераблур» у передмісті Єревана, де поховані багато жертв бойових дій у Карабасі, передає вірменська служба Радіо Свобода.

Ходу очолив лідер «Айастану», другий президент Вірменії Роберт Кочарян. Політичних виступів на заході не було.

27 вересня об 11:00 у Вірменії буде оголошена хвилина мовчання для вшанування пам’яті жертв 44-денної війни. О 12:00 хвилина мовчання пройде в Азербайджані.

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують залишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в цій країні, що закінчилася достроковими парламентськими виборами. На них перемогу здобула партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, результат дозволив йому самостійно сформувати уряд.