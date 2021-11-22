Вірменія звинуватила Азербайджан у загибелі військового на кордоні. Баку заперечує свою причетність

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у загибелі одного зі своїх солдатів на кордоні двох країн 22 листопада. Міністерство оборони Вірменії повідомило, що 19-річний солдат був убитий, коли азербайджанські військові близько години вели вогонь по вірменських силах у Гегаркунікській області.

Міністерство оборони Азербайджану заперечило звинувачення, заявивши, що «наші підрозділи не відкривали вогонь у цьому напрямку, ситуація стабільна».

Інцидент стався менш як через тиждень після того, як кожна сторона зазнала значних втрат у найзапекліших боях від часу війни, що відбулася восени 2020 року. Азербайджан повідомив, що семеро його солдатів загинули 16 листопада, Вірменія оголосила про смерть шести військовослужбовців загинули в боях.

У вересні-листопаді 2020 року в боях за Нагірний Карабах і прилеглі території загинули щонайменше 6,5 тисячі людей.

Конфлікт завершився припиненням вогню за посередництва Росії. Угода дозволила Баку відновити контроль над частиною Нагірного Карабаху, а також прилеглими територіями, окупованими вірменами впродовж понад 20 років. У рамках угоди про перемирʼя в цьому районі було розгорнуто близько 2000 російських військових зі статусом миротворців.

Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнається як частина Азербайджану, але після війни 1994 року опинився під контролем етнічних вірменських сил, підтримуваних Єреваном.