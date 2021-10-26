Ердоган та Алієв відкрили міжнародний аеропорт поблизу Нагірного Карабаху

Президенти Туреччини та Азербайджану Реджеп Ердоган та Ільгам Алієв 26 жовтня відкрили міжнародний аеропорт у місті Фізулі, розташованому поблизу Нагірного Карабаху. Аеропорт був побудований у рекордні терміни – за останні вісім місяців.

Аеропорт має одну злітно-посадкову смугу, його термінал розрахований на 200 пасажирів. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) включила аеропорт до свого списку міжнародних аеропортів і присвоїла йому код FZL.

Фізулі було першим містом, яке Азербайджан повернув під свій контроль восени минулого року під час війни, яка тривала 44 дні. Аеропорт розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від міста Шуша, одного з ключових на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, частину якої азербайджанські війська відвоювали рік тому.

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Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.