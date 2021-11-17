Вірменія оголосила про припинення вогню з Азербайджаном

Міністерство оборони Вірменії оголосило про домовленість з Азербайджаном щодо припинення вогню на кордоні.

«За посередництвом російської сторони досягнуто угоди про припинення вогню на східній ділянці кордону Вірменії з 18:30 за місцевим часом (16 листопада – ред.). Ситуація відносно стабілізувалася», – йдеться у повідомленні вірменського відомства.

Міноборони Росії також заявило про завершення бойових дій після телефонних переговорів за участю голови відомства Сергія Шойгу і голів військових відомств Азербайджану та Вірменії.

Раніше Вірменія звернулася до Росії «за захистом» у зв’язку з бойовими діями, що відновилися 16 листопада, на кордоні з Азербайджаном. У Єревані послалися на двосторонній договір із Росією від 1997 року.

16 листопада Єреван і Баку обмінялися взаємними звинуваченнями у нападі. Міноборони Азербайджану заявило про поранення двох військовослужбовців «під час нападу з боку Вірменії». За даними відомства, вірменська сторона атакувала пости в Кельбаджарському та Лачинському районах, використовуючи міномети та артилерію.

Вірменська сторона, навпаки, звинуватила в нападі Азербайджан, стверджуючи, що той веде локальні бої на кордоні із застосуванням артилерії, бронетехніки та інших озброєнь. У Єревані повідомили, що уточнюють дані про загиблих та постраждалих вірменських військовослужбовців. На даний момент підтверджено загибель одного військового. 12 людей було взято в полон. У Єревані також стверджували, що «противнику завдано великих втрат у живій силі».

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.

Нинішнє загострення ситуації на кордоні називають найсерйознішим інцидентом після завершення 44-денних боїв у 2020 році.