Єреван і Баку обмінялися взаємними звинуваченнями через загострення на кордоні

Міністерство оборони Вірменії у вівторок заявило про загиблих та поранених внаслідок боїв із азербайджанськими силами на сході країни та звернулося по допомогу про захист до Росії.

«Ситуація у східній частині прикордонної лінії з Азербайджаном залишається вкрай напруженою. Внаслідок нападу підрозділів Збройних сил Азербайджану з вірменської сторони є загиблі та поранені», – повідомили у пресслужбі оборонного відомства, наголосивши, що дані про втрати уточнюються.

За повідомленням, 12 вірменських військовослужбовців потрапили в полон і втрачено дві бойові позиції. Повідомляється, що «противнику завдано великих втрат у живій силі».

Міністерство оборони Азербайджану тим часом заявило про поранення двох військовослужбовців «під час атаки з боку Вірменії». За даними відомства, вірменська сторона у вівторок напала на Кельбаджарський та Лачинський райони, використавши артилерію.

Вірменська сторона, навпаки, звинувачує в нападі Азербайджан, стверджуючи, що той веде локальні бої на кордоні із застосуванням артилерії, бронетехніки та інших озброєнь.

Єреван у зв’язку із ситуацією звернувся до Москви із закликом «захистити суверенну територію Вірменії». Як заявив секретар Ради безпеки країни Армен Григорян, Вірменія чекає від Росії допомоги щодо відновлення територіальної цілісності держави.

У відповідь міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів телефонні розмови з вірменськими та азербайджанськими колегами і закликав їх припинити діяльність, яка провокує ескалацію, повідомляють російські ЗМІ.

Ситуація вздовж кордону залишається напруженою, відколи рік тому прем’єр-міністр Вірменії та президенти Азербайджану й Росії підписали спільну заяву про припинення військових дій у Нагірному Карабаху, що тривали близько 1,5 місяця. За цією угодою, Баку відійшли значні території спірного регіону, у низці районів було розміщено російський миротворчий контингент. Внаслідок цієї ескалації давнього конфлікту навколо самопроголошеної республіки загинули щонайменше 6,5 тисяч людей.

Нинішнє загострення ситуації на кордоні називають найсерйознішим інцидентом після завершення 44-денних боїв у 2020 році.