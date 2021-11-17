Вірменія та Азербайджан повідомили про втрати унаслідок бойових дій на кордоні

Десятки вірменських солдатів потрапили в полон або зникли безвісти після останніх бойових дій на кордоні з Азербайджаном, повідомили 17 листопада офіційні особи в Єревані. Згідно з заявою міністерства оборони Вірменії, азербайджанські війська захопили в полон 13 вірменських солдатів, а доля ще 24 вірменських військовослужбовців залишається невідомою. Єреван офіційно визнав загибель одного свого військового.

Обидві сторони звинувачували одна одну в загостренні ситуації на кордоні між двома країнами.Азербайджан заявив, що його сили запобігли «масштабним провокаціям» вірменських військ у Калбакарському та Лачинському районах, що межують із Вірменією.

Сама Вірменія звинуватила азербайджанських солдатів у обстрілі її позицій уздовж кордону з використанням артилерії, бронетехніки та гармат.

Відносини між Азербайджаном і Вірменією продовжують лишатися напруженими після минулорічної війни між ними за Нагірний Карабах, що його, разом із довколишніми частинами території Азербайджану, сили місцевих вірмен утримували ще з початку 1990-х років.

Унаслідок шеститижневої війни, в якій загинули з обох сторін близько 6 тисяч людей і яка завершилася перемир’ям, влаштованим за посередництва Росії, більша частина раніше не підконтрольних Баку територій була визволена і повернулася під повну владу Азербайджану, місцевим вірменам наразі лишилася тільки частина первісної території Нагірного Карабаху.

Ця фактична поразка Вірменії призвела до глибокої політичної кризи в тій країні.

Нинішнє загострення ситуації на кордоні називають найсерйознішим інцидентом після завершення 44-денних боїв у 2020 році.