Москва відкинула посередництво Туреччини в розвʼязанні конфлікту України та Росії

Про посередницьку роль Туреччини у врегулюванні відносин між Росією та Україною не йдеться, заявила 1 грудня на брифінгу речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана про готовність Анкари стати посередником.

«Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йтися», – сказала Захарова, додавши російський наратив про те, що Москва не є стороною цього конфлікту, а його учасниками є Київ та Донецьк і Луганськ.

«Ми, безумовно, вдячні турецькій стороні і зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямку міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу, нарешті розпочати виконувати мінські домовленості у прямому діалозі з представниками Донецька та Луганська», – резюмувала Захарова.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган наприкінці листопада заявив, що його країна готова до посередництва у відносинах Росії та України. За словами турецького лідера, для цього Анкара налагодила контакти і з українською стороною, і з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар. Ми неодноразово обговорювали це питання із дружньою Росією. Контакти тривають. Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами», – сказав Ердоган.

Минулого тижня, коментуючи під час прес-марафону відсутність упродовж останніх майже двох років обмінів утримуваними особами із Росією, президент України Володимир Зеленський наголосив на ролі свого турецького колеги.

«У нас є верифікований повний список, ми вважаємо, повністю справедливий, хоча там теж можуть бути помилки і прорахунки. Список переданий Туреччині, нещодавно я розмовляв із президентом (Реджепом) Ердоганом, у нього була зустріч із президентом Російської Федерації, списки були передані російській стороні, я хочу йому подякувати, він просив за це, він просив саме за кримських татар окремо. Для нього це особисте також питання. Я йому подякував, чекаємо відповіді, відповіді поки що немає», – сказав Зеленський.

Росія заарештувала в окупованому Криму та засудила десятки кримських татар. Російські силовики звинувачують цих людей переважно у причетності до «Хізб ут-Тахрір» – організації, яка є легальною в Україні (і діяла в Криму до моменту окупації), але визнана екстремістською в Росії.