Ердоган: Туреччина готова стати посередницею між Києвом та Москвою

Туреччина готова до посередництва у відносинах Росії та України, заявив президент Реджеп Ердоган у бесіді з журналістами, які супроводжували його у поїздці на саміт Організації економічного співробітництва в Ашгабаді. Про це 29 листопада повідомляє агенція Anadolu.

За словами турецького лідера, для цього Анкара налагодила контакти і з українською стороною, і з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар. Ми неодноразово обговорювали це питання із дружньою Росією. Контакти тривають. Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами», – сказав турецький лідер.

Минулого тижня, коментуючи під час прес-марафону відсутність упродовж останніх майже двох років обмінів утримуваними особами із Росією, президент України Володимир Зеленський наголосив на ролі свого турецького колеги.

«У нас є верифікований повний список, ми вважаємо, повністю справедливий, хоча там теж можуть бути помилки і прорахунки. Список переданий Туреччині, нещодавно я розмовляв із президентом (Реджепом) Ердоганом, у нього була зустріч із президентом Російської Федерації, списки були передані російській стороні, я хочу йому подякувати, він просив за це, він просив саме за кримських татар окремо. Для нього це особисте також питання. Я йому подякував, чекаємо відповіді, відповіді поки що немає», – сказав Зеленський.

Росія заарештувала в окупованому Криму та засудила десятки кримських татар. Російські силовики звинувачують цих людей переважно у причетності до «Хізб ут-Тахрір» – організації, яка є легальною в Україні (і діяла в Криму до моменту окупації), але визнана екстремістською в Росії.