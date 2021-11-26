Зеленський про утримуваних українців: списки передані Ердогану та Байдену, Росія «точно прислуховується»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність упродовж останніх майже двох років обмінів утримуваними особами із Росією. Про це він розповів під час прес-марафону 26 листопада.

«У нас є верифікований повний список, ми вважаємо, повністю справедливий, хоча там теж можуть бути помилки і прорахунки. Список переданий Туреччині, нещодавно я розмовляв із президентом (Реджепом) Ердоганом, у нього була зустріч із президентом Російської Федерації, списки були передані російській стороні, я хочу йому подякувати, він просив за це, він просив саме за кримських татар окремо. Для нього це особисте також питання. Я йому подякував, чекаємо відповіді, відповіді поки що немає», – сказав Зеленський.

За його словами, про це питання також поінформовані «усі люди, які спілкуються сьогодні з президентом Росії» – голова Європейської ради Шарль Мішель, виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель, президент США Джозеф Байден.

«Ми чекаємо на розмову президентів США і Росії, список переданий, ми очікуємо, що це буде порушене на їхньому рівні. Якщо звернути увагу, як ми повертали людей, ми можемо зробити те, що ми дипломатично чи політично робимо. Окремо питання прямої домовленості з Росією з приводу цієї теми. Поки що те, що я бачу, окрім того, про що домовлялися ми, крім того, що узгоджували потім (голова Офісу президента України Андрій) Єрмак і (заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро) Козак, про що домовлялися ми з (президентом Росії Володимиром) Путіним – окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Я до всіх звертався лідерів. Зараз список передав Ердогану і Байдену, мені здається, що вони достатньо потужні, і я впевнений, що Росія їх не слухає, але точно прислуховується», – додав президент України.

Останній масштабний обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді Москва та підконтрольні їй сили на Донбасі повернули на батьківщину 76 громадян України, серед яких був, зокрема український журналіст, фрілансер Радіо Свобода Станіслав Асеєв, який незаконно утримувався бойовиками в окупованому Донецьку з 2017 року. Україна тоді віддала на непідконтрольну урядові територію 127 осіб, ще 14 від участі в цьому обміні відмовилися.

За даними української влади, на непідконтрольній Україні частині Донбасу утримують до 300 людей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.