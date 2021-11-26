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У Сочі завершилися переговори лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії

Тристороння зустріч лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану, Сочі, 26 листопада 2021 року

Президент Росії Володимир Путін повідомив про ухвалення тристоронньої заяви за підсумками зустрічі в Сочі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим та премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Учасники зустрічі 26 листопада «обговорили перебіг реалізації заяви від 9 листопада 2020 року про повне припинення вогню та всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту, а також заяви від 11 січня 2021 року про розблокування всіх економічних і транспортних звʼязків у регіоні», – йдеться у тексті заяви на сайті Кремля.

Путін назвав переговори «корисними та своєчасними». «Підтверджую, що це була позитивна зустріч... не для приховування проблем, а де відкрито обговорювалися всі питання», – сказав Нікол Пашинян. Ільгам Алієв додав, що переговори були «дуже змістовними та щирими».

У тристоронній заяві зазначається, що Росія й надалі надаватиме сприяння в інтересах нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією. Три країни зобовʼязалися вдатися до кроків для підвищення безпеки на азербайджано-вірменському кордоні та працювати над створенням двосторонньої комісії з делімітації держкордону.

Раніше і Алієв, і Пашинян заявили про готовність до обговорення питань демаркації та делімітації кордону.

До початку зустрічі Путін та Алієв провели двосторонню зустріч. Такий же формат спілкування планувався у Путіна з Пашиняном після завершення тристоронньої зустрічі.

Радіо Азатутюн (вірменська служба Радіо Свобода) зазначає, що для Нікола Пашиняна це друга зустріч віч-на-віч із Ільгамом Алієвим у 2021 році – перша відбулася в Москві 11 січня також за участю Путіна.

Трохи більш як рік тому, 9 листопада 2020 року, Путін, Алієв і Пашинян підписали угоду про припинення бойових дій на території Нагірного Карабаху, які відновилися наприкінці вересня і тривали приблизно півтора місяця. За цим договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі значну частину території, зайнятої вірменськими військами на початку 90-х років. Контроль за режимом припинення вогню було доручено російським військовим у статусі миротворців.

За рік, що минув, у Карабаху, за словами Алієва, були зафіксовані лише невеликі інциденти. Водночас він уточнив, що сутички сталися на вірмено-азербайджанському кордоні, а не в зоні відповідальності миротворців.

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