У Сочі завершилися переговори лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії

Президент Росії Володимир Путін повідомив про ухвалення тристоронньої заяви за підсумками зустрічі в Сочі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим та премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Учасники зустрічі 26 листопада «обговорили перебіг реалізації заяви від 9 листопада 2020 року про повне припинення вогню та всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту, а також заяви від 11 січня 2021 року про розблокування всіх економічних і транспортних звʼязків у регіоні», – йдеться у тексті заяви на сайті Кремля.

Путін назвав переговори «корисними та своєчасними». «Підтверджую, що це була позитивна зустріч... не для приховування проблем, а де відкрито обговорювалися всі питання», – сказав Нікол Пашинян. Ільгам Алієв додав, що переговори були «дуже змістовними та щирими».

У тристоронній заяві зазначається, що Росія й надалі надаватиме сприяння в інтересах нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією. Три країни зобовʼязалися вдатися до кроків для підвищення безпеки на азербайджано-вірменському кордоні та працювати над створенням двосторонньої комісії з делімітації держкордону.

Раніше і Алієв, і Пашинян заявили про готовність до обговорення питань демаркації та делімітації кордону.

До початку зустрічі Путін та Алієв провели двосторонню зустріч. Такий же формат спілкування планувався у Путіна з Пашиняном після завершення тристоронньої зустрічі.

Радіо Азатутюн (вірменська служба Радіо Свобода) зазначає, що для Нікола Пашиняна це друга зустріч віч-на-віч із Ільгамом Алієвим у 2021 році – перша відбулася в Москві 11 січня також за участю Путіна.

Трохи більш як рік тому, 9 листопада 2020 року, Путін, Алієв і Пашинян підписали угоду про припинення бойових дій на території Нагірного Карабаху, які відновилися наприкінці вересня і тривали приблизно півтора місяця. За цим договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі значну частину території, зайнятої вірменськими військами на початку 90-х років. Контроль за режимом припинення вогню було доручено російським військовим у статусі миротворців.

За рік, що минув, у Карабаху, за словами Алієва, були зафіксовані лише невеликі інциденти. Водночас він уточнив, що сутички сталися на вірмено-азербайджанському кордоні, а не в зоні відповідальності миротворців.