Москва заявляє про готовність допомогти Вірменії та Туреччині в нормалізації відносин

Росія заявляє, що готова виступати посередником у зусиллях щодо відновлення відносин між Вірменією та Туреччиною – після повідомлень на початку цього тижня про прохання Єревана сприяти такому зближенню. Речниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу 25 листопада заявила, що нормалізація відносин між цими сусідами «безсумнівно сприятиме поліпшенню загальної ситуації в регіоні».

Колишні радянські республіки Вірменія та Азербайджан торік упродовж шести тижнів воювали через Нагірний Карабах, конфлікт завершився припиненням вогню за посередництва Росії. Перемирʼя закріпило значне територіальне просування Азербайджану, який через більш як чверть століття відновив контроль над частиною Нагірного Карабаху і прилеглими до нього районами. Між сторонами розташувалися російські військові зі статусом миротворців.

Вірменсько-турецькі відносини упродовж понад століття загострені через турецьку роль у масових убивствах вірмен наприкінці Першої світової війни, Туреччина також є головним союзником і постачальником військової техніки і зброї для Баку в конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Водночас лідери Вірменії та Туреччини нещодавно посилалися на обопільні «позитивні сигнали» з метою поліпшення відносин.

Президент Росії Володимир Путін планує прийняти премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільгама Алієва для тристоронніх переговорів у Сочі 26 листопада.