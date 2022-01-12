Вірменія повідомила про третього загиблого в результаті прикордонних перестрілок із Азербайджаном

Міністерство оборони Вірменії 12 січня повідомило про виявлення тіла третього загиблого військового в прикордонному з Азербайджаном Гегаркунікському районі, де 11 січня відбулися збройні сутички. Єреван і Баку звинувачують один одного в новій ескалації.

Азербайджанські офіційні особи вже заявили, що в боях загинув один із їхніх солдатів. Вірменські чиновники раніше повідомляли про смерть двох солдатів.

Міністерство оборони Вірменії звинуватило азербайджанські сили в артилерійському обстрілі через кордон та використанні безпілотників. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що азербайджанський військовослужбовець загинув на кордоні з Вірменією «в результаті вірменської провокації в напрямку азербайджанського району Кельбаджар». Офіційний Баку заперечує, що його військові використовували артилерію або безпілотники, заявивши, що його сили «відповідали на провокацію ворога».

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який за нормами міжнародного права є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.