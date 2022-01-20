Зеленський просив сенаторів запровадити санкції проти Росії негайно, а не після вторгнення – Axios

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США в Києві цього тижня закликав до негайного запровадження жорстких санкцій проти Росії, а не чекати на можливе широкомасштабне російське вторгнення в Україну, пише видання Axios із посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією.

За словами Зеленського, які наводить видання, український президент намагався переконати сенаторів, що президент Росії Володимир Путін не розуміє слова «якщо» і загроза санкцій у разі вторгнення не відверне його від наступу. «У його словнику є лише «так» і «ні», – сказав Зеленський про Путіна, додавши, як стверджується, що українці добре розуміють «російський менталітет».

Зокрема, Зеленський наполягав на тому, щоб США запровадили санкції проти газопроводу «Північний потік-2» найближчим часом, а не тільки після російського гіпотетичного вторгнення.

Як пише Axios, сенатори, насамперед демократи, заперечували з цього приводу українському президентові. Загалом зустріч пройшла в теплій атмосфері, сенатори запевнили Зеленського в підтримці України Вашингтоном.

У Сенаті зараз розглядається одразу кілька законопроєктів про санкції щодо Росії. У законопроєкті сенатора-демократа Роберта Менендеса йдеться про різні обмежувальні заходи, які набудуть чинності, якщо президент Джо Байден визнає дії Росії проти України новою ескалацією конфлікту.

Республіканці пропонують запровадити санкції проти «Північного потоку-2» негайно, і навіть зобов’язати адміністрацію запровадити певні санкції, а не залишити їх на її розсуд.

У поїздці до Києва брали участь сім сенаторів від обох партій. Вони висловили сподівання, що Сенат, зрештою, дійде до єдиної думки щодо заходів підтримки України.

Напередодні в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії «катастрофою», а російський президент Володимир Путін у цьому разі зазнає санкцій із боку Заходу, «яких він досі не бачив».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.

19 січня в Києві побував державний секретар США Ентоні Блінкен, який застеріг Росію від нового вторгнення в Україну. За його словами, можливість запуску Росією газогону «Північний потік-2» в обхід України буде під питанням, якщо Кремль наважиться на вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.