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Держсекретар відповів, чи готові США приєднатись до «нормандського формату» щодо Донбасу

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні перебуває з візитом в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові надавати західним партнерам-учасникам «нормандського формату» свою допомогу в питанні врегулюванння ситуації на сході України. Про це він сказав під час інтерв’ю «Голосу Америки» у середу в Києві.

На запитання, чи США приєднаються до «нормандського формату», Блінкен відповів: «Я не думаю, що питання в тому, щоб приєднатись до формату. А в тому, чи буде нам корисно спробувати сприяти, допомогти підтримати якимось чином. Якщо так, то так – ми готові це зробити. Поділимось з нашими союзниками – партнерами Франціє і Німеччиною – такими висновками».

Держсекретар США наголосив, що в рамках Мінських угод «Україна або вже вжила або робить чи починає щось робити», тоді як «Росія практично нічого не зробила з того, що передбачається Мінськими угодами».

«Питання головне – чи вони (росіяни – ред.) хочуть реалізовувати Мінські угоди. Якщо так, то ми підтримаємо, допоможемо, але у «нормандському процесі» – Франція, Німеччина, Росія, Україна», – сказав Блінкен.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

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