Британія слідом за США «не виключає» санкцій проти Путіна в разі вторгнення в Україну

Велика Британія може запровадити персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі подальшого вторгнення Росії до України. Про це заявила міністерка закордонних справ Сполученого королівства Ліз Трасс 26 січня.

У відповідь на питання, чи можливі санкції проти Путіна, Трасс відповіла: «Ми нічого не виключаємо».

Вона також анонсувала зміни в законодавстві, яке дозволить зробити санкції жорсткішими.

«Ми представимо новий законопроєкт, який дозволить посилити санкційний режим, щоб ми могли спрямувати санкції на більше компаній та фізичних осіб у Росії. Ми презентуємо його протягом наступних кількох днів», – сказала Трасс.

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Раніше про можливе запровадження санкцій проти Путіна в разі нового вторгнення Росії в Україну заявляв президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив 25 січня, що санкції проти Москви будуть «жорсткішими за все, що ми коли-небудь робили».

Країни Заходу звинувачують Росію у підготовці до масштабної війни з Україною. Москва це заперечує.