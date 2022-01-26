Головне на ранок: Росія анонсує чергові навчання, Джонсон застерігає Путіна від «кровопролиття»

Ризик російської ескалації спричинив різке падіння на глобальних фондових ринках – медіа

Глобальні ринки цінних паперів показують різке падіння через побоювання інвесторів щодо можливого загострення російської агресії проти України, повідомило британське видання The Guardian 24 січня. Падіння показують акції, зокрема, на Лондонській, Нью-Йоркській та Московській біржах.

Росія перекине десятки винищувачів до кордонів України для навчань із «завдання ракетних ударів»

Росія перекине десятки винищувачів на оперативні аеродроми поблизу українських кордонів та в анексованому Криму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на пресслужбу Південного військового округу Росії. У російському відомстві заявляють про намір провести навчання з «завдання ракетних ударів».

Як заявляють російські військові, заплановані навчання залучатимуть також 6 тисяч військових у Ростовській та Краснодарській областях, що межують із Україною та анексованим Кримом. Наразі невідомо, скільки ці навчання мають тривати.

Міноборони: в Україну прибула нова партія допомоги від США

В Україну 25 січня прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, до неї увійшли «сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення».

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Росія: CIT зафіксувала перекидання десантників у Брянську область

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team виявила докази перекидання російських десантників до кордону з Україною. Йдеться про відео в TikTok із військовою технікою, що перевозиться залізницею. Згідно з описом, відео зняте у Брянській області Росії, яка межує з Білоруссю й Україною. Дослідник Роберт Лі впізнав на ньому бойові машини десанту і бронетранспортери. Поїзд везе близько 40 одиниць цієї техніки, що відповідає одному батальйону. Крім того, у складі поїзда 5 пасажирських вагонів, де можуть розміститися приблизно 250 осіб.

Як стверджують у CIT, це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. Десантні війська вважаються одними з найбільш боєздатних підрозділів російської армії.

Джонсон попередив Путіна, що буде, якщо він обере «шлях кровопролиття»

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон під час виступу в парламенті заявив, що президент Росії Володимир Путін має розуміти, що в разі нового нападу на Україну Москву чекають жорсткіші санкції, подальші кроки, щоб допомогти Україні захистити себе, і посилення присутності НАТО для захисту союзників на східному фланзі Альянсу.

Голова британського уряду застеріг: «якщо президент Путін обере шлях кровопролиття і руйнування, він повинен усвідомити, що це буде і трагічно, і марно, і ми не повинні дозволяти йому вірити, що він зможе легко забрати якусь меншу частину України, відрізати шматок, тому що опір буде запеклим… І якщо Росія піде цим шляхом, багато синів російських матерів не повернуться додому».