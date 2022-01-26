ЄСПЛ проведе слухання у справах України та Нідерландів проти РФ, зокрема у справі про МН17

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проведе 26 січня слухання за трьома міждержавними заявами щодо подій на сході України, зокрема справою про збитий авіалайнер рейсу MH17, вказано на сайті суду.

Йдеться про дві заяви України проти Росії (скарга №8019/16 про твердження України щодо порушення Європейської конвенції про права людини з боку Росії внаслідок конфлікту на сході України та скарга №43800/14 про ймовірне викрадення трьох груп дітей на сході України, обидві подано у 2014 році), а також заяву Нідерландів проти Росії (№28525/20, подано 10 липня 2020 року) щодо збитого в 2014 році авіалайнера Malaysia Airlines, рейс MH17, в небі над сходом України.

«Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд несе відповідальність за смерть (298 осіб, зокрема 196 громадян Нідерландів – ред.), не провів їх розслідування в порушення... Конвенції», – йдеться у пресрелізі.

У суді зазначають, що у середу відбудеться слухання, спочатку призначене на 24 листопада 2021 року, але відкладене до 26 січня 2022 року.

Водночас в ЄСПЛ зазначають, що, крім об’єднаної справи, наразі на розгляді суду перебувають чотири інших міждержавних заяви та понад 8,5 тис. індивідуальних скарг щодо подій у Криму, на сході України та в Азовському морі.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.