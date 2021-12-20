Слухання у справі MH17: прокуратура буде оголошувати обвинувальний висновок

У Нідерландах 20 грудня відновлюються слухання у судовому процесі у справі про збиття літака рейсу МН17. За повідомленням на сайті суду, обвинувачення буде оголошувати обвинувальний висновок у справі.

«20 грудня суд ухвалить рішення за клопотанням захисту. Далі обвинуваченню буде дозволено звернутися до суду з вимогою винесення вироку – 20, 21 і 22 грудня», – йдеться в повідомленні.

Початок засідання запланований на 11:00 за київським часом.

Попередні засідання проходили у листопаді. Суд заслуховував результати роботи слідчого судді, претензії потерпілих сторін, а також виступи родичів загиблих.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Росія, попри дедалі більшу кількість доказів, продовжує заперечувати свою причетність. Союзники України, зокрема Європейський союз і Сполучені Штати Америки, у своїх заявах із нагоди роковин збиття літака прямо закликали Росію визнати і прийняти свою відповідальність за це збиття, що її встановило слідство.

Кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 почався за результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), 9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму. Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі.

Обвинувачені у нинішній справі – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського. Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами. Усі вони своєї провини не визнають.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.