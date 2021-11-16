ЄСПЛ відклав на січень слухання справи «Україна та Нідерланди проти РФ»

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відклав на 26 січня 2022 року слухання з питання про прийнятність справи «Україна та Нідерланди проти Росії» (№8019/16, 43800/14 та 28525/20) щодо подій на сході України, повідомляє сайт суду.

«Слухання мало відбутися 24 листопада 2021 року. Перенесення є наслідком недавнього усунення від розгляду справи спеціального судді, призначеного стосовно Російської Федерації», – ідеться у пресрелізі.

Справа, про яку йдеться, включає три міждержавні позови.

Зокрема, це позов «Україна проти Росії» (№8019/16) щодо тверджень України щодо порушення Росією Європейської конвенції про права людини внаслідок конфлікту на сході України у 2014 році, «Україна проти Росії» (II) ( № 43800/14), поданий 13 червня 2014 року щодо імовірного викрадення трьох груп дітей на сході України в період з червня до серпня 2014 року та їхнє тимчасове переміщення до РФ, а також «Нідерланди проти Росії» (№ 28525/20), поданий 10 липня 2020 року, про збитий 17 липня 2014 року авіалайнер Malaysia Airlines, рейс MH17, внаслідок чого загинули 298 осіб, у тому числі 196 громадян Нідерландів.