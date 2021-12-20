За повідомленням на сайті суду, обвинувачення буде оголошувати обвинувальний висновок у справі.



Рейс МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама до Куала-Лумпура був збитий над зоною, яка контролювалася російськими гібридними силами на сході України 17 липня 2014 року. Міжнародне розслідування прийшло до висновку, що літак збили ракетою «Бук» російського зенітного підрозділу, що була запущена з території, контрольованої проросійськими сепаратистами. Слідство повідомило, що ракету завезли за допомогою мобільної пускової установки з військової бази в Росії. Росія заперечує свою причетність до катастрофи.



