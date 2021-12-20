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Очікуємо, що це буде досить високе покарання – адвокат родичів жертв MH17 (відео)

Очікуємо, що це буде досить високе покарання – адвокат родичів жертв MH17 (відео)
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Очікуємо, що це буде досить високе покарання – адвокат родичів жертв MH17 (відео)

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У понеділок 20 грудня у Міжнародному суді в Гаазі відновилися слухання у справі збиття Боїнгу MH17, у результаті якого загинули всі 298 пасажирів та члени екіпажу. У причетності до збиття рейсу звинувачують трьох росіян та українця.

За повідомленням на сайті суду, обвинувачення буде оголошувати обвинувальний висновок у справі.

Рейс МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама до Куала-Лумпура був збитий над зоною, яка контролювалася російськими гібридними силами на сході України 17 липня 2014 року. Міжнародне розслідування прийшло до висновку, що літак збили ракетою «Бук» російського зенітного підрозділу, що була запущена з території, контрольованої проросійськими сепаратистами. Слідство повідомило, що ракету завезли за допомогою мобільної пускової установки з військової бази в Росії. Росія заперечує свою причетність до катастрофи.

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