Донбасс. Главное за день: как ФСБ управляет ОРДЛО, горняки шахты «Капитальная» 4-е сутки бастуют под землей

Коротко о главных событиях 20 декабря, которые важны для украинского востока

Состояние здоровья Елены Пех – критическое

Женщину незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии №127. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, после пыток у Елены Пех развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением их функций, хронический тромбофлебит, который может привести к трофической язве и гангрене. Женщина также страдает тяжелой формой эпилепсии. По словам омбудсмана, Елене Пех требуется срочная госпитализация. Елену задержали представители группировки «ДНР» в августе 2018 года в Горловке. В марте 2020 года Елену Пех приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в «государственной измене».

ФСБ России управляет ОРДЛО – СБУ

ФСБ управляет отдельными районами Донбасса с помощью «министерств госбезопасности», сотрудников управления «В» (или группы Вымпел) и постоянно находящихся в Донецке и Луганске оперативных групп ФСБ. Об этом телепроекту Донбасс Реалии рассказали в контрразведке СБУ. В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке - около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ и их личный состав состоит из кадровых оперативных сотрудников ФСБ. Подробности – здесь.

Россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе в 2014 году – СМИ

Это признала на суде по делу о катастрофе MH17 в Нидерландах защита обвиняемого. Об этом сообщает нидерландский сайт Nu.nl. По данным издания, прежде чем на судебном заседании 20 декабря начали зачитывать обвинение, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу приобщили показания одного из свидетелей. Именно этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года. В своих показаниях он заявлял, что ракета «Бук» якобы не могла сбить малазийский Boeing, но позже он отказался от своих слов. Напомним, пассажирский самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в июле 2014 года около Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.

Ситуация на фронте

Два раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 19 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки и Светлодарска. Сегодня – 3 нарушения в районе Гнутово, Водяного, Новолуганского. Двое украинских военных получили ранения. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали.

Горняки шахты «Капитальная» 4-е сутки продолжают забастовку под землей

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Под землей находятся 15 горняков.

Кроме того, днем 20 декабря вышли на акцию протеста горняки четырех шахт. Горняки шахты «Новодружеская» (ГП «Лисичанскуголь») продолжают протест на поверхности. В Донецкой области горняки первой смены шахты «Центральная» отказались спускаться в шахту, приняли решение протестовать на поверхности. Также сегодня подземную забастовку начали горняки шахты «Горная» (ГП «Первомайскуголь»). 14 шахтеров спустились на горизонт 700 метров и объявили, что не будут выходить до тех пор, пока им не выплатят все долги по заработной плате. При этом шахтеры заявили, что если не получат денег до следующего понедельника, то начнут голодовку.

COVID-19 в регионе

2 536 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 121 человек заболел ковидом, 4 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 6 новых случая заражений. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей о новых случаях заражения не сообщали.

В Мариуполе сломалась главная ёлка города

Сильный ветер повредил дерево и праздничные декорации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно известно, что сломалась конструкция елки. Дерево восстановят в ближайшее время. Подрядная организация усилит конструкцию.

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