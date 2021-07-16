У ЄС вкотре закликали Росію прийняти свою відповідальність за збиття літака рейсу MH17

У Європейському союзі вкотре закликали Росію прийняти свою відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines російськими гібридними силами над окупованою частиною Донбасу 2014 року.

«Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський союз… очікує, що Росія прийме свою відповідальність і буде повністю співпрацювати з зусиллями, що мають на меті встановити винних і притягти їх до відповідальності, через тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами й Росією стосовно збиття рейсу MH17», – мовиться в заяві від імені Євросоюзу верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля з нагоди сьомих роковин трагедії, які будуть вшановувати 17 липня.

«Європейський союз знову висловлює свою повну підтримку всім зусиллям, що мають на меті встановити правду і досягти справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 і їхніх рідних і притягти відповідальних за це до відповідальності, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166», – мовиться в заяві.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Ці розслідування встановили, зокрема, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук», що належить 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка базується під Курськом, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону з Росією, а найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії.

Росія, попри дедалі більшу кількість доказів, продовжує заперечувати свою причетність.

Перший кримінальний судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17 почався за першими результатами кримінального розслідування, яке веде в Нідерландах міжнародна Спільна слідча група (JIT), 9 березня 2020 року в спеціальному судовому комплексі на території летовища Схіпгол біля Амстердаму. Цей процес, який веде Окружний суд Гааги, з перервами триває далі.

Обвинувачені на цей час у нинішній справі – це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий як «Стрєлков», який на момент збиття літака називав себе «міністром оборони» угруповання «ДНР»; Сергій Дубинський, відомий як «Хмурий», відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій «генерал-майор» в угрупованні «ДНР», що очолював його власне «ГРУ»; Олег Пулатов, відомий як «Гюрза» – підполковник запасу повітряно-десантних військ Росії, який на окупованій частині Донбасу отримав «звання полковника» і був тоді заступником Дубинського. Четвертий обвинувачений – громадянин України Леонід Харченко, відомий як «Крот», який перебував у той час у лавах угруповання «ДНР» під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися. Тільки Пулатов представлений нідерландськими адвокатами. Усі вони своєї провини не визнають.

За деякими оцінками, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.