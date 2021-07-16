Слідкуємо за процесом і надаємо нідерландській стороні необхідне сприяння – Венедіктова про справу МН17

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Україна стежить за процесом у Гаазі щодо збиття літака рейсу МН17 та на запит нідерландської сторони надає все необхідне сприяння для розгляду справи в суді. Про це вона сказала в заяві до роковин збиття літака 17 липня та Дня міжнародного правосуддя.

«Ми пильно слідкуємо за процесом та на запит нідерландської сторони надаємо все необхідне сприяння для розгляду справи в суді. Проте на цьому слідство у кримінальному провадженні щодо збиття літака рейсу МН17 не завершилось. Спільно з партнерами з міжнародної спільної слідчої групи ми продовжуємо розслідування, яке спрямовано на встановлення інших осіб, причетних до цього злочину, в тому числі тих, хто здійснював запуск ракети та віддавав відповідні накази. Запевняю, що ми з колегами робимо у цій справі все від нас залежне аби родичі жертв відчули справедливість, а світ – дізнався правду», – сказала Венедіктова.

Вона вказала на «тісну взаємодію» з Міжнародним кримінальним судом і регулярну передачу Україною до нього доказів порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

«Ця робота дала результат - у грудні минулого року Прокурор МКС оголосила про закiнчення попереднього розслідування у справі «Ситуація в Україні». Суд дiйшов висновку, що iснують пiдстави вважати, що на території нашої держави мають місце факти вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в межах його юрисдикції», – сказала Венедіктова.

Слухання у справі про катастрофу «Боїнга» рейсу MH17 в Гаазькому суді тривають із березня 2020 року, слухання по суті розпочалися 7 червня.

Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у вбивстві пасажирів «Боїнга» проти трьох громадян Росії і одного громадянина України (це колишній полковник ФСБ Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), колишній підполковник російських повітряно-десантних військ Олег Пулатов, росіянин Сергій Дубинський і громадянин України Леонід Харченко), заявивши про їхню причетність до катастрофи літака.

Суддя Гендрік Стінгейс тоді зазначив, що суд має намір «простежити весь ланцюжок аж до російського командування», а Дубинського, Гіркіна, Пулатова і Харченка судитимуть окремо – в межах одного судового процесу. Їм висунуті звинувачення за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів – у навмисному знищенні літака і в умисному вбивстві. Обидві статті передбачають покарання до довічного ув’язнення.

Літак «Малайзійських авіаліній», який виконував рейс МН17, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. Тоді загинули 298 людей, громадяни 17 держав. За версією міжнародної слідчої групи, літак був збитий ракетою, випущеною установкою «Бук» російського виробництва, розміщеної неподалік від міста Сніжне на території, яку контролювали бойовики угруповання «ДНР», а сама установка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської ППО з Курська. За версією слідчих, установку доставили з Курської області Росії незадовго до пострілу.