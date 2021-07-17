США: Росія має визнати відповідальність за збиття MH17

Сполучені Штати закликають Росію визнати відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу МН17 над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Про це повідомляє посольство США в Україні у твітері.

«Сім років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У сьому річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність за збиття літака та повністю співпрацювати зі слідством», – заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

Літак «Малайзійських авіаліній», який виконував рейс МН17, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. Тоді загинули 298 людей, громадяни 17 держав. За версією міжнародної слідчої групи, літак був збитий ракетою, випущеною установкою «Бук» російського виробництва, розміщеної неподалік від міста Сніжне на території, яку контролювали бойовики угруповання «ДНР», а сама установка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської ППО з Курська. За версією слідчих, установку доставили з Курської області Росії незадовго до пострілу.