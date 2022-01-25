Байден заявляє, що розгляне можливість санкцій проти Путіна в разі нового наступу на Україну

Президент США Джо Байден заявив, що не відкидає можливості запровадження економічних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі нового російського вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання журналістів 25 січня щодо того, чи розгляне він таку можливість, Байден відповів: «Так, я це розгляну».

При цьому президент США заявив, що «не має наміру» посилати американських військових в Україну, але застеріг Москву від агресивних дій, згадавши про санкції.

25 січня неназвані американські чиновники під час розмови зі ЗМІ заявили, що Сполучені Штати та Європа готові запровадити проти Росії «масштабні» санкції.

Високопоставлені посадовці адміністрації США наголосили, що США і їхні союзники обговорюють заборону експорту до Росії певного програмного забезпечення і технологій, критичних для сфери штучного інтелекту, квантових обчислень, оборони, аерокосмічного й інших ключових секторів.

«Варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками і партнерами, досить сильно вдарять по стратегічних амбіціях Путіна щодо індустріалізації його економіки», – сказав один із чиновників.

«Ми готові запровадити санкції зі значними наслідками, які не розглядалися у 2014 році. Це означає, що поступовість (щодо запровадження санкцій – ред.), характерна для минулого, зникла. І цього разу ми почнемо з вершини ескалаційної драбини й залишимося там», – наголосив посадовець.

Інший представник адміністрації США заявив, що Вашингтон працює з Брюсселем й іншими партнерами над створенням планів на випадок непередбачених обставин, якщо Росія вирішить припинити подачу газу в Європу. Росія забезпечує близько 35 відсотків потреб Європи в природному газі.

Захід вживає заходів для протидії нарощуванню Москвою близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною. При цьому президент США Джо Байден консультується з лідерами союзних європейських країн, а Пентагон оголосив, що переводить 8500 американських солдатів у режим «підвищеної готовності» для потенційного розгортання, щоб посилити присутність НАТО в регіоні.

Кілька членів альянсу, включаючи Данію, Іспанію, Болгарію і Нідерланди, відправляють винищувачі й військові кораблі до Східної Європи для зміцнення оборони в регіоні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив під час виступу в парламенті, що санкції проти Москви будуть «жорсткішими за все, що ми коли-небудь робили».

Країни Заходу звинувачують Росію у підготовці до масштабної війни з Україною. Москва це заперечує.