США приводять 8,5 тисяч військових у підвищену бойову готовність

Сполучені Штати Америки заявляють, що переводять 8500 військовослужбовців у «підвищену бойову готовність» у зв’язку з ситуацією довкола України, щоб у разі потреби бути готовими до розгортання в Європі, потенційно в найкоротші терміни, якщо це буде потрібно, щоб заспокоїти союзників по НАТО.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив 24 січня, що остаточних рішень щодо розгортання військ не ухвалювали.

«Чітко зрозуміло, що росіяни не планують зараз деескалації», – сказав Кірбі журналістам.

Раніше видання The New York Times з посиланням на свої джерела повідомляло, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи.

Видання додало, що військова присутність США в Європі може розширитися на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну. За даними журналістів, міністерство оборони США представило Байдену варіанти відправки до 5 тисяч військових до Східної Європи. У разі погіршення ситуації контингент може бути збільшений в десятки разів, пише The New York Times.

Тим часом, у НАТО оголосили, що посилюють військову присутність у східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.