Секретар РНБО: причин для паніки на сьогодні немає

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що нині немає ніяких підстав для паніки в Україні, на тлі повідомлень про можливі наміри Росії вдатися до широкомасштабного наступу на Україну.

«Хотів би звернутися до всіх – трішки зменшити те напруження, яке на сьогодні існує. Ситуація для нас цілком зрозуміла. Немає на сьогодні жодних причин для того, щоб ми з вами панікували», – сказав Данілов 24 січня за результатами засідання РНБО.

«Ми не бачимо на сьогодні жодних підстав, щоб були твердження про повномасштабний наступ на Україну. Це складно зробити навіть фізично. У разі необхідності – у нас є система загальнонаціональна оповіщення, ми нічого не приховуємо, ми вам даємо чіткі відповіді», – додав він.

За словами Данілова, на сьогодні тієї ситуації, яка «роздмухується в ЗМІ», немає. Ситуація – складна, але вона є такою з 2014 року, наголосив секретар РНБО.

Він заявив, що ситуація в країні є «абсолютно контрольованою».

Секретар РНБО також згадав ініціативу міського голови Києва Віталія Кличка зібрати засідання Асоціації міст, «щоб вирішити питання, в який спосіб вони захищатимуть нашу країну». «У нас для цього є Збройні сили, які здатні дати відсіч у разі необхідності», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що влада не бачить масового виїзду з України представників дипломатичних установ. «На сьогодні є інформація зі США, Британії, Австралії, інші посольства цими питаннями не займаються», – сказав він.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.