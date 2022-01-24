Британія вирішила вивезти з України частину співробітників посольства та їхніх родичів

Велика Британія вирішила вивезти з України частину співробітників посольства та членів їхніх сімей через «зростаючу загрозу з боку Росії», йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

У заяві вказано, що посольство в Україні все ж продовжує свою роботу.

«Через зростаючу загрозу з боку Росії Міністерство закордонних справ ухвалило рішення тимчасово вивести частину співробітників посольства та їхніх родичів із Києва. Посольство залишається відкритим і продовжуватиме виконувати важливу роботу, включаючи надання консульської допомоги та підтримку громадянам Великобританії в Україні», – йдеться в повідомленні.

У тексті на сайті британського уряду вказано, що з кінця березня 2021 року спостерігається тенденція до нарощування російських військ поблизу східного кордону України та в незаконно анексованому Криму. Британська сторона зазначає, що ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні швидко розвиваються, а невизначеність щодо намірів Росії зберігається, тому подорожі громадянам Великобританії в Україну не рекомендовані, йдеться у заяві.

Повідомляється, що Посольство Великобританії в Києві відкрите для відвідувачів «лише за попереднім записом».

Сполучені Штати Америки 23 січня дали розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства в Києві та заявили, що всім громадянам США варто подумати про те, щоб залишити Україну через загрозу воєнних дій з боку Росії. Державний департамент повідомив, що родини американців, які працюють у посольстві США в Україні, мають покинути країну. Не основні співробітники посольства теж можуть добровільно покинути Україну коштом держави.

У МЗС України рішення США про вивезення дипломатів назвали «передчасним кроком» і «проявом надмірної перестороги».

У свою чергу, Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить причин для евакуації родин європейських дипломатів із України. Він закликав «не драматизувати» події довкола України.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення.