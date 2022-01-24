США можуть відрядити свої війська до країн Балтії та східної Європи – NYT

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на свої джерела.

Видання уточнює, що військова присутність США в Європі може розширитися на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.

За даними журналістів, міністерство оборони США представило Байдену варіанти відправки до 5 тисяч військових до Східної Європи.

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У разі погіршення ситуації контингент може бути збільшений в десятки разів, пише The New York Times. Частина військ може бути відправлена зі США, частина – передислокована з європейських країн. Жоден із варіантів не передбачає відрядження солдатів до України.

Співрозмовники The New York Times відзначають, що Байден може ухвалити рішення про збільшення військового контингенту цього тижня. За даними джерел у Білому домі, президент Росії Володимир Путін хотів уникнути присутності американських військ у Литві, Латвії та Естонії.

На тлі повідомлень про можливий напад на Україну, як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, Росія разом з білоруськими військовими проводить навчання «Союзна рішучість-2022». Зокрема, російське міністерство оборони спрямовує на захід країни війська Східного військового округу.

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Крім того, у понеділок, 24 січня, частини з Амурської області вирушили до Білорусі. Військовослужбовці візьмуть участь у перевірці сил реагування союзної держави, йдеться у повідомленні Міноборони Росії.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.