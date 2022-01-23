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Друга партія військової допомоги США прибула до України – Резніков

«Друга пташка в Києві!» прокоментував Олексій Резніков

Другий літак зі зброєю від Сполучених Штатів приземлився в Україні, повідомив у своєму твітері міністр оборони Олексій Резніков.

«Друга пташка в Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США!» – написав міністр у своєму твітері.

Він додав, що «це ще не кінець».

Окрім Сполучених Штатів, військову допомогу Україні вже надає Велика Британія. Також надати таку допомогу планують балтійські країни, Канада та Чехія.

За словами українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка, британські інструктори вже перебувають в Україні та навчають військових користуватися переданим цього тижня протитанковим озброєнням.

До Києва зі Сполучених Штатів прилетів вантаж із озброєнням (відео)
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До Києва зі Сполучених Штатів прилетів вантаж із озброєнням (відео)

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