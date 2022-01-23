Блінкен висловився проти превентивного запровадження санкцій проти Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 23 січня відкинув заклики запровадити превентивні санкції проти Росії, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати Москву від будь-якої подальшої потенційної агресії проти України.

«Коли йдеться про санкції, мета цих санкцій – стримувати російську агресію», – сказав Блінкен у програмі каналу CNN State of the Union.

Відтак, на його думку, в разі запровадження зараз санкційні обмеження «втратять стримувальний ефект».

«Усе, що ми робимо, включно зі спільними з Європою напрацюваннями, які матимуть масштабні наслідки для Росії, має на меті впливати на розрахунки президента Путіна, стримувати та відмовляти їх (Росію – ред.) від агресивних дій, навіть якщо ми водночас ведемо дипломатичну роботу», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський натомість у інтерв’ю Washington Post днями закликав запровадити санкції проти Росії найближчим часом – до можливого початку масштабної військової агресії.

«Санкції вважаються превентивним інструментом, тому що їх можна застосувати, а потім скасувати. Якщо буде вторгнення Росії, чи ви запровадите потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратимо частину територій? Щойно ви застосуєте санкції, що робитиме Росія?», – спитав президент України.

Майкл Маккол, лідер республіканцців у комітеті Палати представників із закордонних справ, розкритикував очікування на дії Росії в питанні санкцій, назвавши його «пасивним стримуванням».

«Петля навколо України затягується. Якщо ми не зробимо щось потужне просто зараз, я боюся, що він (Володимир Путін – ред.) вторгнеться до України», – заявив Маккол у коментарі CBS.

Водночас Блінкен попередив, що «хоча б один додатковий російський підрозділ», увійшовши в Україну «в агресивний спосіб», викличе швидку та сувору об’єднану санкційну відповідь з боку Сполучених Штатів та Європи.

Коментарі державного секретаря були спрямовані на прояснення позиції США після того, як цього тижня президент Джо Байден помилився на пресконференції, сказавши, що «незначне вторгнення» Росії може не викликати такої ж реакції, як повномасштабне вторгнення.

Білий дім швидко пояснив, що «будь-які російські військові сили», які переміщуються через український кордон, означатимуть поновлене вторгнення і спричинять серйозні наслідки.