Заяви прем’єра Баварії шкодять відносинам України та Німеччини – МЗС

Висловлювання голови уряду німецької Баварії та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера щодо санкцій проти Росії шкодять українсько-німецьким відносинам – таку позицію в коментарі Радіо Свобода озвучив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, заяви Зьодера «особливо розчаровують» на тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні.

«Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи. Нагадуємо, що саме руйнування єдності у стримуванні Росії – ось чого зараз прагнуть в Москві, аби і надалі втілювати свої агресивні плани. Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом», – заявив він.

За словами Ніколенка, прибутки компаній від російських енергоносіїв, на важливості якого наголосив Зьодер, «не можуть бути важливішими за мир та життя людей».

«Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія – це «складний партнер, але не ворог Європи», то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства», – перелічив речник МЗС.

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Від імені міністерства він закликав німецького урядовця. «реалістично оцінювати безпекову ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії».

Маркус Зьодер в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine напередодні, зокрема, висловився проти західних санкцій проти Росії та заявив, що Москва «не є ворогом Європи».

У суботу 22 січня стало відомо, що командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку на тлі скандалу, який спричинили його заяви про те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.