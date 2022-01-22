Командувач ВМС Німеччини, який говорив про Крим, подав у відставку – німецькі ЗМІ

Командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на тлі скандалу, який спричинили його заяви про те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу. Наразі про ухвалене рішення щодо його відставки повідомляють з посиланням на джерела німецькі видання, зокрема Bild та FAZ.



За даними журналістів, 56-річний віцеадмірал йде з військової служби, офіційно – за власним бажанням. 22 січня він подав заяву про відставку на ім’я міністерки оборони, яка задовільнила його бажання, йдеться далі.

Перед цим українське МЗС через висловлювання Кая-Ахіма Шенбаха про Крим викликало посла Німеччини, наголосило «на категоричній неприйнятності висловлювань Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО». Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

Крім того, у відомстві зазначили, що Україна сподівається «на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі».

Перед цим речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що «Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору».

Також речник українського міністерства закордонних справ розкритикував позицію командувача німецьких ВМС про необхідність налагодження діалогу з Росією.

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, вчергове закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила своєї позиції і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.