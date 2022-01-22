МЗС викликало посла Німеччини через висловлювання Кая-Ахіма Шенбаха про Крим

До Міністерства закордонних справ України викликали посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен через висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.

«Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї. Підкреслено, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії», – йдеться у заяві МЗС.

Крім того, у відомстві зазначили, що Україна сподівається «на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі».

Напередодні цього дня речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив у письмовому коментарі Радіо Свобода, що Україна вважає неприйнятними висловлювання командувача МВС Німеччини: «Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору».

Також речник українського міністерства закордонних справ розкритикував позицію командувача німецьких ВМС про необхідність налагодження діалогу з Росією.

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецького міністра закордонних справ Анналени Бербок до Києва, вчергове закликала ФРН надати зброю, повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник.

7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила своєї позиції і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.