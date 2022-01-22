Зеленський запровадив санкції проти австрійських архітекторів через роботу в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au і його засновника Вольфа Прікса через проектування будівлі опери в окупованому Севастополі.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Про те, що австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au займається проектуванням оперного театру в Севастополі стало відомо у 2020 році. За інформацією Крим.Реалії, будівництво курує Генадій Тимченко, один з наближених до Володимира Путіна російських бізнесменів. Попередня вартість всього комплексу, а це культурно-освітній центр, театр, музей та хореографічне училище – близько 330 мільйонів доларів.

Раніше із Вольфом Пріксом поспілкувалось німецьке видання Süddeutsche Zeitung. Архітектор не вважає, що порушив санкційний режим. Мовляв, слово «культура» не згадується в санкціях ЄС. Також Прікс не бачить нічого поганого в тому, що його робота буде реалізована на незаконно анексованій Росією території.

Наприкінці 2020 року прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження проти посадовців австрійського бюро Coop Himmelb(I)au через співробітництво з російською окупаційною владою Криму.