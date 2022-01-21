Кримчанин Олег Приходько про в'язницю у Москві: «Мене тут вбивають, я звідси живим не вийду»

Кримського політв'язня, проукраїнського активіста Олега Приходька «тихо вбивають» у російській колонії – про це заявила його дочка Наталя Швецова. Протягом тривалого часу Швецова не бачилася з батьком, і 18 січня нарешті отримала з ним побачення у Володимирському централі – в'язниці у Володимирській області Росії, в якій утримують кримчанина.

Що відбувається в російському ув'язненні з Олегом Приходьком? Як на цю ситуацію реагують уповноважені з прав людини в Україні та Росії? Навіщо російському слідству можуть знадобитися допити Приходька та вибивання свідчень про участь у бойових діях у гарячих точках? Ці та інші актуальні теми обговорили в ефірі Радіо Крим.Реалії.

До відвідування батька у Володимирському централі Наталя Швецова бачила його лише на оголошенні вироку навесні 2021 року. Про це вона розповідала Крим.Реалії раніше. За її словами, рідні надіслали йому кілька листів, проте відповіді не отримали. Пізніше з'ясувалося, що написані рідними листи Приходько просто не отримав.

Після зустрічі з батьком 18 січня Швецова розповіла нові подробиці його утримання та поводження з ним.

Його катували струмом, тримали дві доби із загнутими руками, обливали водою та нав'язували йому, щоб він зізнався, що нібито воював у гарячих точках

«У нас залишився такий гіркий осад від відвідування, тому що ми побачили його в такому жалюгідному стані. Батько виглядав дуже погано. Він був весь набряклий. Він нам сказав, що жодних ліків йому не дають із липня минулого року. Під час етапування він перебував у перевалочній колонії, де його катували струмом, тримали дві доби із загнутими руками, обливали водою та нав'язували йому, щоб він зізнався, що нібито воював у гарячих точках. На це він не погодився і його за це побили. Також у медсанчастині його відправили на п'ять діб у ШІЗО, оскільки він присів навпочіпки і заснув, що було заборонено», – розповідає Швецова.

За її словами, Олег Приходько має проблеми зі здоров'ям, однак жодної медичної допомоги йому не надають. «Як він і сказав: «Мене тут вбивають, я звідси живим не вийду, мене просто поховають у ящику якомусь, і ви навіть не знатимете, де я похований», – передає Швецова слова батька.

Крим.Реалії звернулися за коментарем до ФСВП Росії щодо стану здоров'я Олега Приходька.

Крім того, за словами Швецової, стосовно Олега Приходька порушили нову кримінальну справу за «образу співробітників ФСБ». «Прокурор вимагав 11 років, тому п'ять років він вважає, що це зовсім нічого для батька», – пояснює Швецова.

Уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова опублікувала заяву на своїй сторінці в соціальних мережах про те, що Росія «продовжує порушувати основоположні права незаконно ув'язненого громадянина України, кримчанина Олега Приходька на життя та медичну допомогу». У зв'язку з цим вона звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової з вимогою «захистити права громадян України, а саме – сприяти наданню необхідної медичної допомоги».

У коментарі Крим.Реалії Денісова зазначає, що вона вже не вперше звертається до Москалькової щодо Олега Приходька, а тому очікує від російського колеги відповіді, аналогічної тій, яку офіс українського омбудсмана вже отримував. За словами Денісової, у Росії вважають Приходька своїм громадянином, і тому не надають українській стороні відомостей, що підтверджують або спростовують інформацію про стан його здоров'я.

«Ми вимагаємо беззастережного повернення всіх громадян України та припинення таких знущань, які, зокрема, відбуваються зараз щодо Олега Приходька», – зазначила Денісова.

Крим.Реалії звернулися за коментарем до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Ми готові оприлюднити позицію російського омбудсмана на цю тему, якщо вона буде представлена.

Також Людмила Денісова коментує інформацію про нові допити, які влаштовували кримському політв'язню. «Це і є механізм тиску, спрямований на знищення цієї людини та на примус визнання якихось дій у якійсь гарячій точці, яких вона не робила», – каже Денісова.

Вона згадує, що Росія раніше звинувачувала в участі в бойових діях українських політв'язнів Станіслава Клиха та Миколу Карпюка, яких звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994–95 роках. У вересні 2019 року в рамках великого обміну Карпюк і Клих повернулися до України.

Микола Карпюк на собі відчув, як це бути українським політв'язнем у Володимирському централі, в якому він просидів два роки та сім місяців. «Дуже жорсткі умови утримання, де фактично заборонено все, лише невеликі побачення дозволені, – розповідає він. – Втім, у ті часи щодо мене такого свавілля не було, проте 2019 року адміністрація закладу змінилася».

Коментуючи інформацію про нову кримінальну справу стосовно Приходька, Карпюк вважає її причиною те, що слідчі бачать в українському активісті людину, яка не зламалася і гідно тримається.

«Термін п'ять років, який йому дали, якось закінчиться, і його потрібно буде випускати, тому тут іде помста за його незламність, – вважає Карпюк. – Судячи з тієї інформації про стан здоров'я Приходька, яку я маю, я думаю, вони робитимуть усе можливе, щоб він із в'язниці не вийшов».

У березні 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька винним у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту та призначив йому 5 років позбавлення волі у колонії суворого режиму з першим роком у в'язниці. Після оголошення вироку Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим. Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич назвав рішення російського суду щодо Приходька «актом залякування». Російський правозахисний центр «Меморіал» включив Приходька до списку політв'язнів.