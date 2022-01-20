Заарештованого в Криму Джеляла тримають в «ізоляції від зовнішнього світу» – Полозов

Заарештованого в окупованому Криму у «справі про диверсію на газопроводі» кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова) тримають «у найсуворішій ізоляції від зовнішнього світу», повідомив у фейсбуці адвокат Микола Полозов після зустрічі з підзахисним у СІЗО Сімферополя.

«Ні газет, ні радіо, ні телевізора в нього немає. За місяць йому передали лише п’ять листів (попри те, що в СІЗО у цензорів лежить величезна пачка з десятків, якщо не сотні листів, які йому надіслали друзі, знайомі і просто небайдужі люди). Зрозуміло, що це завдання, яке поставила собі влада – заглушити голос Нарімана, тотально ізолювати його. Зробити вигляд, ніби його немає», – повідомив Полозов.

За інформацією адвоката, проблему з опаленням у камері Джеляла «загалом вирішили та додатково видали обігрівач».

«В іншому, у його тюремному побуті все без істотних змін. Його так само тримають у т. зв. «спецблоці» для особливо небезпечних арештантів, і він так само – в маленькій двомісній камері зі ще одним ув’язненим. Відносини у них добрі. Чекає на вручення обвинувального висновку, після його підписання прокурором», – повідомив адвокат.

Російські тюремники публічно не коментують заяву Полозова.

Наріману Джелялу продовжили арешт до 23 лютого 2022 року.

15 грудня 2021 адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.