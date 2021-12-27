Захист подав апеляцію на продовження арешту Нарімана Джеляла – адвокат

Захист кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла (за документами – Джелялова), якого звинувачують у скоєнні «диверсії на газопроводі», подав апеляційну скаргу на рішення підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя про продовження арешту. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

«Захист оскаржив ухвалу Київського районного суду Сімферополя від 22 грудня про продовження терміну тримання під вартою щодо Нарімана Джелялова. Розгляд апеляційної скарги відбудеться вже наступного року», – написав Полозов.

При цьому, як уточнив адвокат проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, скаргу було подано до підконтрольного Росії Верховного суду Криму через Київський районний суд Сімферополя.

22 грудня Київський районний суд Сімферополя продовжив до 23 лютого 2022 року арешт для активіста й політика, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також кримськотатарських активістів Азіза й Асана Ахтемових, яких звинувачують у скоєнні «диверсії на газопроводі».

15 грудня адвокат Микола Полозов повідомив, що в окупованому Криму російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про так звану «диверсію на газопроводі» у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

8 листопада Джеляла звинуватили в контрабанді вибухового пристрою. 28 жовтня активісту продовжили термін перебування у СІЗО до 23 січня 2022 року.

3 грудня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відмовив в апеляційній скарзі на продовження арешту Джелялу.