В Криму затримали ще одного кримського татарина у справі про «диверсію на газопроводі» – дружина

Кримського татарина Нарімана Аметова затримали вранці в окупованому Криму за підозрою в причетності до так званої «диверсії на газопроводі». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на дружину затриманого Ельмаз Аметову, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«О 6 годині прийшли, зачитали постанову про обшук, нібито чолоік причетний до вибуху в Перевальному. Його забрали ще до обшуку, куди – не відповіли, сказали, що скоро приїде», – розповіла Аметова.

Вранці 17 грудня в Старому Криму російські силовики провели обшук вдома в кримського татарина Нарімана Аметова і затримали його.

Офіційні коментарі російських силовиків наразі відсутні.

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Раніше 14 грудня у селищі Приморське (Феодосія) російські силовики затримали і забрали в невідомому напрямку 23-річного кримського татарина Куртумера Чалгозова. Як повідомляли «Кримська солідарність», його теж допитували щодо «диверсії на газопроводі» в Перевальному.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся у серпні.