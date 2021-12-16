«Справа Джемілєва»: засідання в окупованому Криму перенесли через незавершену експертизу

У Криму підконтрольний Росії міський суд Армянська переніс засідання у кримінальній справі щодо лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемільова на 28 грудня, повідомив адвокат Микола Полозов у фейсбуці.

За словами Полозова, причиною перенесення призначеного на 17 грудня засідання стала незавершена експертиза боєприпасів, які проходять у справі як речовий доказ.

«За клопотанням сторін судом було призначено додаткову судову балістичну експертизу патронів до карабіну ВП СКС. У зв’язку з тим, що наразі ця експертиза не завершена, дату наступного судового засідання призначено на 28 грудня. Початок судового засідання о 13:00», – написав Полозов.

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Рішенням підконтрольного Росії суду Джемільову заборонено в’їзд до Криму до 2034 року.