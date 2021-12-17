ДПСУ не пустила до України російського музиканта, який незаконно їздив до Криму

Прикордонники заборонили в’їзд до України російському музиканту, який незаконно відвідував окупований Крим. Про це повідомила Державна прикордонна служба 17 грудня.

За повідомленням, чоловік прибув до аеропорту «Бориспіль» рейсом зі Стамбула. Під час перевірки прикордонники виявили, що він неодноразово їздив на фестивалі до півострова з порушенням українських кордонів.

«На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав. В Україну гітарист прямував, щоб взяти участь у творчому проєкті», – повідомляє пресслужба відомства.

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Відтак музиканту заборонили в’їзд до України протягом трьох років

За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. За даними Держприкордонслужби, громадянин Росії прокоментував заборону так: «ну все, залишились без хорошої музики».

За даними громадського активіста Сергія Стерненка та видання «Українська правда», йдеться про гітариста російського гурту «Город 312» Олександра Ільчука. Він та його гурт публічно не повідомляли про заборону на в’їзд в Україну.

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За аналогічне порушення Державна прикордонна служба 11 грудня не пропустила до України російську співачку і блогерку Марію Гусарову, відому під псевдонімом Mary Gu.

У Держприкордонслужбі України неодноразово наголошували, що в’їзд на тимчасово окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти – інакше порушників карають забороною в’їзду, переважно на кілька років. Крім того, існують санкційні списки, які СБУ передає в Мінкульт, зокрема щодо російських митців і артистів, які також накладають на них обмежувальні заходи з боку України.