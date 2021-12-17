МВС: співробітника ФСБ Росії судитимуть за захоплення управління прикордонної служби та прикордонного загону в Криму

Міністерство внутрішніх справ України повідомило 17 грудня про завершення спеціального досудового розслідування щодо громадянина Росії, який у 2014 році сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського загону.

«Під час досудового розслідування встановлено, що співробітник ФСБ РФ у березні 2014 року, перебуваючи на території України в місті Сімферополі АР Крим, за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних Сил РФ, сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону. Зокрема шляхом умовлянь, підкупу та погроз обвинувачений закликав військовослужбовців військових частин не чинити спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та їх переходу на бік російської прикордонної служби», – ідеться в повідомленні.

Обвинувальний акт направлений до суду. Співробітнику ФСБ інкримінується пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до вчинення державної зради та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та Офісу Генпрокурора.